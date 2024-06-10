Сенатор Грэм: Зеленский засиял как елка от идеи признать РФ спонсором терроризма

«Когда я озвучил это (предложение.— “Ъ”) президенту Зеленскому, он засиял, как рождественская елка. Придание России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США было бы очень большим ударом по России», — рассказал Грэм в интервью CBS.
Сенатор также настаивает на конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине. «В Европе хранится $300 млрд активов России, которые мы должны конфисковать и передать Украине. Есть российские деньги и в Америке, которые мы должны конфисковать», — уверен Линдси Грэм.
Владимир Зеленский призывал Запад признать Россию спонсором терроризма после начала конфликта. В мае 2022 года Литва объявила Россию террористическим государством. В августе того же года Латвия назвала РФ страной—спонсором терроризма. В октябре аналогичное решение приняла Эстония, в декабре — Польша. Европарламент тоже признал Россию государством—спонсором терроризма. Сенат США также принимал резолюцию о признании России спонсором терроризма. Однако власти США неоднократно отказывались включать РФ в свой список.