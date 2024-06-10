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Токаев поздравил президента Португалии с национальным праздником

Астана. 10 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником — Днем Португалии, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником — Днем Португалии.

«Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов», — говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу — благополучия.