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Учебно-боевые Як-130 передали Минобороны России на Иркутском авиазаводе

Самолеты из Иркутска выбраны для подготовки летчиков воздушно-космических сил.

Источник: ОАК

Партия произведенных в Иркутске учебно-боевых самолетов Як-130 отправилась на нужды Минобороны России. Техника, изготовленная на авиазаводе столицы Приангарья, прошла все необходимые испытания и направляется к месту постоянной дислокации. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

— Государственный оборонный заказ — приоритет Иркутского авиазавода. Сейчас значительные ресурсы предприятия сосредоточены на поставках истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота, — подчеркнул генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Самолеты Як-130 были выбраны базовыми летательными средствами для подготовки летчиков военно-космических сил России. На этих воздушных суднах тренируют пилотов боевых самолетов поколения «4+» и «5». Иркутские авиалайнеры отличаются превосходной маневренностью и современным бортовым-радиоэлектронным оборудованием;