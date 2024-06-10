Учебно-боевые Як-130 передали Минобороны России на Иркутском авиазаводе

Партия произведенных в Иркутске учебно-боевых самолетов Як-130 отправилась на нужды Минобороны России. Техника, изготовленная на авиазаводе столицы Приангарья, прошла все необходимые испытания и направляется к месту постоянной дислокации. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.