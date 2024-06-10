Учебно-боевые Як-130 передали Минобороны России на Иркутском авиазаводе

Партия произведенных в Иркутске учебно-боевых самолетов Як-130 отправилась на нужды Минобороны России. Техника, изготовленная на авиазаводе столицы Приангарья, прошла все необходимые испытания и направляется к месту постоянной дислокации. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
— Государственный оборонный заказ — приоритет Иркутского авиазавода. Сейчас значительные ресурсы предприятия сосредоточены на поставках истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота, — подчеркнул генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Самолеты Як-130 были выбраны базовыми летательными средствами для подготовки летчиков военно-космических сил России. На этих воздушных суднах тренируют пилотов боевых самолетов поколения «4+» и «5». Иркутские авиалайнеры отличаются превосходной маневренностью и современным бортовым-радиоэлектронным оборудованием;