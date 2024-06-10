В зоне СВО у России заметили новую артустановку

В РИА уточнили, что новая артустановка в зоне СВО также крайне эффективна — у нее высокая точность и скорострельность, а также повышенная мобильность. Также она оснащена снайперской САУ. Все это превращает «Мальву» в идеальное кочующее огневое средство, заключили авторы материала.