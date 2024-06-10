В зоне СВО у России заметили новую артустановку

По данным агентства, «Мальва» — это первая российская САУ на колесной базе полноприводного автомобиля. При этом артустановка гораздо легче и мобильнее свой предшественников на гусеничной основе.
При этом боевая масса новой машины — 32 тонны, что позволяет транспортировать «Мальву» военными самолетами Ил-76.
В одном из роликов, опубликованных в Telegram-канале, показано, как САУ «Мальва» уничтожает мосты в Харьковской области.
В РИА уточнили, что новая артустановка в зоне СВО также крайне эффективна — у нее высокая точность и скорострельность, а также повышенная мобильность. Также она оснащена снайперской САУ. Все это превращает «Мальву» в идеальное кочующее огневое средство, заключили авторы материала.
По данным корпорации «Ростех», максимальная дальность стрельбы «Мальвы» может превышать заявленные 24 километра. При этом боекомплект одной самоходки составляет 30 ракет.