Делегация Иркутской области подписала почти 30 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме

По итогам работы можно сказать, что команда Приангарья достигла целей, которые ставила перед собой перед началом форума, — сказал Игорь Кобзев. — Очень важно, что самое активное участие в работе форума принял бизнес Иркутской области. В рамках работы ПМЭФ мы подписали много соглашений с представителями региональных компаний, это бизнес интересный, готовый развивать свое производство. Петербургский международный экономический форум — действительно, значимая, уникальная площадка, где устанавливаются деловые взаимоотношения, которые потом получают эффективное развитие, приносят ощутимые результаты.