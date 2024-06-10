Делегация Иркутской области подписала почти 30 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме

8 из 27 подписанных соглашений — инвестиционной направленности. Их общая сумма почти 390 миллиардов рублей.
По итогам работы можно сказать, что команда Приангарья достигла целей, которые ставила перед собой перед началом форума, — сказал Игорь Кобзев. — Очень важно, что самое активное участие в работе форума принял бизнес Иркутской области. В рамках работы ПМЭФ мы подписали много соглашений с представителями региональных компаний, это бизнес интересный, готовый развивать свое производство. Петербургский международный экономический форум — действительно, значимая, уникальная площадка, где устанавливаются деловые взаимоотношения, которые потом получают эффективное развитие, приносят ощутимые результаты.
Ещё одно крупное соглашение подписано правительством Приангарья и «Группой Илим». Оно касается реализации двух инвестиционных проектов в Братске на общую сумму более 16 миллиардов рублей. Также подписаны соглашения на строительство крытого футбольного стадиона в Иркутске и развитие инвестиционного проекта туристской территории «Байкальская Слобода» в Иркутском районе и так далее.
Благодаря другим соглашениям Приангарья будет активно вовлечено в федеральную повестку. К примеру, соглашение с АНО «Национальные приоритеты» усилит взаимодействие по вопросам популяризации национальных проектов. А создание на территории области муниципального центра управления, предусмотренное соглашением с АНО «Диалог», станет эффективным инструментом для властей на местах, в том числе, для получения оперативной обратной связи с жителями.
Во время Петербургского экономического форума правительство Приангарья подписало соглашения о взаимодействии с другими регионами: Новосибирской, Ульяновской, Томской областями и Алтайским краем.
Кроме того, представил практику комплексного развития туристических территорий на панельной дискуссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко, рассказал, как регион работает для достижения поставленной президентом РФ задачи по увеличению к 2030 году показателей турпотока, — рассказал губернатор Игорь Кобзев. — На сессии, посвященной химической промышленности, представил потенциал региона в этой сфере, считаю, что создание федерального центра химии, соглашение о котором, кстати, было подписано на ПМЭФ в 2023 году, позволит решить поставленную главой государства задачу по импортозамещению продуктов химической промышленности.