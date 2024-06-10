Посольство США в Узбекистане запустило усовершенствованную систему подачи заявления на визу. Изменения вступили в силу сегодня

Оплату за визу теперь не принимают в здании посольства, стоимость ее оформления при этом не увеличилась. У заявителей есть несколько вариантов оплаты визового сбора:
Оплата наличными в любом филиале Tenge Bank.
Оплата банковской картой в долларах на сайте.
С сегодняшнего дня новая система доступна на сайте для регистрации записи на собеседования по неиммиграционным визам на 2 июля и последующие даты.
Благодаря новой системе записи на собеседование, заявители, соответствующие требованиям для подачи документов на обновление визы без прохождения собеседования, смогут подать заявление на визу в Консульский отдел с помощью курьерской службы и получить свои документы обратно в пунктах выдачи.
Заявители на визу, которые записались на июнь, используя предыдущую систему записи Государственного департамента США, могут присутствовать на собеседовании в назначенный день и оплатить визовый сбор на месте перед собеседованием.