Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство США в Узбекистане запустило усовершенствованную систему подачи заявления на визу. Изменения вступили в силу сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посольство США в Узбекистане усовершенствовало процесс назначения собеседования на получение визы. С 10 июня записаться на интервью можно через новый сайт, продлить визу тоже можно дистанционно, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Оплату за визу теперь не принимают в здании посольства, стоимость ее оформления при этом не увеличилась. У заявителей есть несколько вариантов оплаты визового сбора:

Оплата наличными в любом филиале Tenge Bank.

Оплата банковской картой в долларах на сайте.

С сегодняшнего дня новая система доступна на сайте для регистрации записи на собеседования по неиммиграционным визам на 2 июля и последующие даты.

Благодаря новой системе записи на собеседование, заявители, соответствующие требованиям для подачи документов на обновление визы без прохождения собеседования, смогут подать заявление на визу в Консульский отдел с помощью курьерской службы и получить свои документы обратно в пунктах выдачи.

Заявители на визу, которые записались на июнь, используя предыдущую систему записи Государственного департамента США, могут присутствовать на собеседовании в назначенный день и оплатить визовый сбор на месте перед собеседованием.