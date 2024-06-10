МИД России: задолженности Армении в ОДКБ случались и раньше

Комментируя это заявление в разговоре с «РИА Новости» МИД России указал, что это не первое заявление Армении о замораживании своего участия и прекращении финансирования ОДКБ. «Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее», — добавили в МИДе. Долевой взнос Армении в бюджет ОДКБ на 2024 год составил 53,22 млн руб.
Проблемы финансирования ОДКБ, как пояснили в МИД России, раньше решали за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а «должники» затем погашали свои задолженности. В МИДе заверили, что речи о «перераспределении взносов» в ОДКБ пока не идет. О заморозке участия Армении в ОДКБ в феврале сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.