Есть определенное развитие — патриарх Кирилл о Калининградской области

Патриарх Кирилл в последний день визита в Калининградскую область встретился с врио губернатора Алексеем Беспрозванных. В минувшее воскресенье, 9 июня, глава РПЦ говорил о намерении продолжать взаимодействие правительства и Калининградской епархии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.