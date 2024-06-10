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Есть определенное развитие — патриарх Кирилл о Калининградской области

Глава РПЦ провел встречу с врио губернатора.

Источник: правительство Калининградской области

Патриарх Кирилл в последний день визита в Калининградскую область встретился с врио губернатора Алексеем Беспрозванных. В минувшее воскресенье, 9 июня, глава РПЦ говорил о намерении продолжать взаимодействие правительства и Калининградской епархии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Патриарх подчеркнул, что с регионом связана часть его жизни и он всегда внимательно следит за тем, что в области происходит.

«Очень хорошее впечатление у меня сложилось за время нынешнего пребывания. Совершенно очевидно, что нет никакой стагнации, на которую наши враги уповали, есть определенное развитие», — сказал патриарх.

Он отметил важность укрепления «патриотического сознания» жителей Калининградской области.

— В этом, я считаю, должна активно участвовать наша Церковь, которая всегда воспитывала людей в таком духе, в любви к Отечеству, — сказал патриарх.

Встреча прошла после литургии в соборе Христа Спасителя.

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