Еще одна страна отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине

Киев намерен вынести на обсуждение в рамках конференции наименее спорные пункты украинской «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении вывезенных в Россию украинских детей. Зеленский обещал передать Москве наработки по этим трем пунктам.