Еще одна страна отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине

Камбоджийские власти считают, что саммит не сможет достичь успеха, поскольку на нем не будет российских представителей, пояснил Хун Сен.
В сообщении на странице Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Хун Сен отверг обвинения в адрес Китая насчет склонения Камбоджи и других стран к неучастию в конференции. Их выдвигал президент Украины Владимир Зеленский.
«Решение Камбоджи не участвовать в мирном саммите является ее правом, поскольку Камбоджа считает его (саммит — РБК) неудачным. Присоединятся или нет другие страны — это их право [решать]», — написал политик.
Саммит пройдет
Часть приглашенных на конференцию стран отказалась от участия в ней. Такое решение, в частности, приняли Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.
Киев намерен вынести на обсуждение в рамках конференции наименее спорные пункты украинской «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении вывезенных в Россию украинских детей. Зеленский обещал передать Москве наработки по этим трем пунктам.
Москва исключает переговоры на основе «формулы мира», которую предложил Зеленский. В Кремле заявили, что будут следить за ходом швейцарской конференции.