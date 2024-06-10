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Еще одна страна отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине

Камбоджа не будет участвовать в саммите по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет на этой неделе в Швейцарии, передает Khmer Times со ссылкой на председателя Сената (верхняя палата парламента) Хун Сена.

Источник: Reuters

Камбоджийские власти считают, что саммит не сможет достичь успеха, поскольку на нем не будет российских представителей, пояснил Хун Сен.

В сообщении на странице Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Хун Сен отверг обвинения в адрес Китая насчет склонения Камбоджи и других стран к неучастию в конференции. Их выдвигал президент Украины Владимир Зеленский.

«Решение Камбоджи не участвовать в мирном саммите является ее правом, поскольку Камбоджа считает его (саммит — РБК) неудачным. Присоединятся или нет другие страны — это их право [решать]», — написал политик.

Саммит пройдет 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию приглашены делегации 160 стран, Россия не вошла в их число. «На этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии. Российская сторона ранее отвергала возможность участия в мероприятии даже при получении приглашения.

Часть приглашенных на конференцию стран отказалась от участия в ней. Такое решение, в частности, приняли Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

Киев намерен вынести на обсуждение в рамках конференции наименее спорные пункты украинской «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении вывезенных в Россию украинских детей. Зеленский обещал передать Москве наработки по этим трем пунктам.

Москва исключает переговоры на основе «формулы мира», которую предложил Зеленский. В Кремле заявили, что будут следить за ходом швейцарской конференции.