Радий Хабиров жестко отчитал чиновника за распитие алкоголя на Сабантуе

«Я необычное сейчас сделаю [заявление]. Я, как правило, глав муниципалитетов публично пытался не наказывать, но это вынужден сделать. Я устал язык ломать на эту тему, что сабантуи у нас безалкогольные. Глав муниципалитетов лично предупреждал: вы несете за это ответственность. И самое главное, не вздумайте сами употреблять алкоголь, когда к вам идут гости, потому что это обман и это несправедливо».
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что у него есть фотография главы Бакалинского района Олега Ефимова, который выпивал алкоголь в гостевой юрте. Однако чиновник не вышел на связь и не объяснился.
«Вы ему передайте, что я делаю ему самое серьезное замечание. Так нельзя делать, вы людей не обманывайте. Еще один раз такое будет — вы будете искать работу вне пределов нашей республики».