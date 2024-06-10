Радий Хабиров жестко отчитал чиновника за распитие алкоголя на Сабантуе

«Я необычное сейчас сделаю [заявление]. Я, как правило, глав муниципалитетов публично пытался не наказывать, но это вынужден сделать. Я устал язык ломать на эту тему, что сабантуи у нас безалкогольные. Глав муниципалитетов лично предупреждал: вы несете за это ответственность. И самое главное, не вздумайте сами употреблять алкоголь, когда к вам идут гости, потому что это обман и это несправедливо».