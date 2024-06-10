Глеб Никитин показал Сергею Лаврову Нижегородский кремль

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин показал главе МИД РФ Сергею Лаврову Нижегородский кремль. Об этом Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, Сергей Лавров приехал в Нижний Новгород для участия в СМИД БРИКС. Глеб Никитин и Сергей Лавров поднялись на колокольню Спасо-Преображенского собора. Кроме того, Сергею Лаврову рассказали об опыте международного развития Нижегородкой области.
Глеб Никитин поблагодарил главу МИД РФ за выбор Нижнего Новгорода как места проведения саммита БРИКС.