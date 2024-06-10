Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин показал Сергею Лаврову Нижегородский кремль

Главе МИД РФ рассказали об опыте международного сотрудничества Нижегородской области.

Источник: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин показал главе МИД РФ Сергею Лаврову Нижегородский кремль. Об этом Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, Сергей Лавров приехал в Нижний Новгород для участия в СМИД БРИКС. Глеб Никитин и Сергей Лавров поднялись на колокольню Спасо-Преображенского собора. Кроме того, Сергею Лаврову рассказали об опыте международного развития Нижегородкой области.

Глеб Никитин поблагодарил главу МИД РФ за выбор Нижнего Новгорода как места проведения саммита БРИКС.

Лавров Сергей