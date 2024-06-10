Глеб Никитин показал Сергею Лаврову Нижегородский кремль

Напомним, Сергей Лавров приехал в Нижний Новгород для участия в СМИД БРИКС. Глеб Никитин и Сергей Лавров поднялись на колокольню Спасо-Преображенского собора. Кроме того, Сергею Лаврову рассказали об опыте международного развития Нижегородкой области.