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Украина разместит часть F-16 за рубежом

Часть полученных Украиной американских истребителей F-16 разместят на авиабазах за границей, сообщил начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, это сделают в том числе для того, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах.

Источник: AP 2023

Он рассказал, что находящиеся за рубежом F-16 будут резервом «в случае необходимости для замены неисправных самолетов». «Для того чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — пояснил Голубцов в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией).

Сколько истребителей будет в стране, а сколько — за ее пределами, он не уточнил. Как добавил Сергей Голубцов, у Украины «есть несколько подготовленных аэродромов», и власти страны уже знают, сколько самолетов получат в этом году, сколько — в следующем.

Предполагается, что Украина получит в общей сложности более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. В мае первая партия украинских пилотов закончила обучение управлению F-16 в США. Ожидается, что передача Киеву голландских F-16 начнется во второй половине этого года. В российском Совете федерации считают, что РФ имеет право сбивать F-16 в случае их атаки.