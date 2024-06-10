Украина разместит часть F-16 за рубежом

Он рассказал, что находящиеся за рубежом F-16 будут резервом «в случае необходимости для замены неисправных самолетов». «Для того чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — пояснил Голубцов в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией).
Сколько истребителей будет в стране, а сколько — за ее пределами, он не уточнил. Как добавил Сергей Голубцов, у Украины «есть несколько подготовленных аэродромов», и власти страны уже знают, сколько самолетов получат в этом году, сколько — в следующем.
Предполагается, что Украина получит в общей сложности более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. В мае первая партия украинских пилотов закончила обучение управлению F-16 в США. Ожидается, что передача Киеву голландских F-16 начнется во второй половине этого года. В российском Совете федерации считают, что РФ имеет право сбивать F-16 в случае их атаки.