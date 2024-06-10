Украина разместит часть F-16 за рубежом

Сколько истребителей будет в стране, а сколько — за ее пределами, он не уточнил. Как добавил Сергей Голубцов, у Украины «есть несколько подготовленных аэродромов», и власти страны уже знают, сколько самолетов получат в этом году, сколько — в следующем.