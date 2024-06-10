В Крыму создадут почетные консульства Абхазии и Южной Осетии

«И Абхазия, и Южная Осетия — это страны, с которыми мы сотрудничаем в вопросе создания почетных консульств в Крыму. Такая перспектива имеется и с заинтересованными в сотрудничестве с Крымом странами Латинской Америки и Африки», — сказал он.