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В Крыму создадут почетные консульства Абхазии и Южной Осетии

Власти Республики Крым, Абхазии и Южной Осетии заинтересованы в открытии на полуострове почетных консульств, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«И Абхазия, и Южная Осетия — это страны, с которыми мы сотрудничаем в вопросе создания почетных консульств в Крыму. Такая перспектива имеется и с заинтересованными в сотрудничестве с Крымом странами Латинской Америки и Африки», — сказал он.

Мурадов пояснил, что задача таких представительств в регионах — оказывать консульскую помощь, содействие гражданам другой страны, а также вести работу по развитию взаимовыгодных связей между обеими сторонами.

«Однако решение по открытию почетного консульства принимается по линии министерств иностранных дел и других государственных органов заинтересованных сторон», — добавил собеседник.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.