Противники помощи Украине в ФРГ обогнали по популярности партию Шольца

На выборах в Европарламент в 2019 году АдГ получила лишь 11%, однако тогда для партии это также стало лучшим результатом. На предстоящих в 2025 году выборах в бундестаг партия планирует впервые выдвинуть кандидата на пост федерального канцлера.

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в Германии в 2015 году. В 2017 году АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС.