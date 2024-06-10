Делегации Кубы, Шри-Ланки, Бахрейна и ЮАР прибыли в Нижний Новгород

В Международном аэропорту имени В. П. Чкалова встретили делегацию республики Куба во главе с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, делегацию Демократической социалистической республики Шри-Ланка во главе с министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри и делегацию Королевства Бахрейн, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Бахрейна Исса Нассер Аль Нуайми.