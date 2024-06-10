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Делегации Кубы, Шри-Ланки, Бахрейна и ЮАР прибыли в Нижний Новгород

В городе состоится совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

В Международном аэропорту имени В. П. Чкалова встретили делегацию республики Куба во главе с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, делегацию Демократической социалистической республики Шри-Ланка во главе с министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри и делегацию Королевства Бахрейн, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Бахрейна Исса Нассер Аль Нуайми.

Также в Нижний Новгород прибыла делегация Южно-Африканской республики во главе с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Напомним, 10—11 июня в Нижнем Новгороде состоится совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. В ходе заседания планируется обмен мнениями по актуальным сюжетам глобальной повестки дня.

БРИКС