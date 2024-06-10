Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре

— Самое для меня важное — что люди начали со мной общаться. Я-то открыт для общения, но, конечно, новый человек, «не нашенский», молодой. Я переживал, что диалог может сразу не сложиться. В итоге — нормально. Люди очень открытые, очень честные. Предельно честные. И с самого первого дня, где бы я ни был, общаясь не со своими коллегами — это отдельный жанр работы, — а именно с людьми, этот диалог с самого первого момента появился. У меня уже пятый блокнот с записями — ФИО, где живет, какая проблема и телефон. И я по каждой проблеме отработаю.