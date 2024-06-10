«Как так происходит, что подрядчики не выходят?» Беспрозванных — об объектах, которые никто не хочет строить

«Ритмичность исполнения бюджета должна быть обеспечена. Первый квартал всегда немножко ниже, чем второй, но второй должен быть 50%, не 35%. У нас точно не должно всё переходить на четвёртый квартал, как обычно всё это бывает. Если есть объективные причины, я должен об этом знать. Коллеги, когда с вами будем встречаться и детально обсуждать, с вас бюджет буду обязательно спрашивать», — пообещал врио губернатора.