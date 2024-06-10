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«Как так происходит, что подрядчики не выходят?» Беспрозванных — об объектах, которые никто не хочет строить

Врио губернатора отметил низкие темпы исполнения областного бюджета.

Источник: РИА "Новости"

Необходимо разобраться с госконтрактами, работы по которым проседают из-за подрядчиков, особенно в сфере строительства. Об этом заявил врио губернатора Алексей Беспрозванных на оперативном совещании правительства Калининградской области в понедельник, 10 июня.

Главу региона смутили низкие темпы исполнения бюджета, и он потребовал разъяснений у министра финансов Виктора Порембского.

«Есть ситуации, когда не выходили подрядчики, некоторые объекты в экспертизе и вот-вот они выйдут оттуда», — стал объяснять глава ведомства.

«Не выходили подрядчики? Что это за конкурс такой, на который они не выходят? С этого всё и начинается. <…> Надо посмотреть, что там за документация, ну это как минимум странно. Вы же не будете объяснять населению, что у нас подрядчики не вышли. Им это как-то малоинтересно. Наша задача — построить объект, люди этого ждут», — сказал Беспрозванных.

Врио губернатора подчеркнул, что по каждому объекту он будет разбираться отдельно. «В первую очередь это касается стройки. Я хочу понять, как так происходит, что подрядчики не выходят. Значит, у нас так документация составлена, я не знаю. Может, цена контракта низкая», — предположил глава региона.

Алексей Бепрозванных добавил, что сказанное относится не только к минстрою и он намерен изучить, как ведётся работа в каждом министерстве.

«Ритмичность исполнения бюджета должна быть обеспечена. Первый квартал всегда немножко ниже, чем второй, но второй должен быть 50%, не 35%. У нас точно не должно всё переходить на четвёртый квартал, как обычно всё это бывает. Если есть объективные причины, я должен об этом знать. Коллеги, когда с вами будем встречаться и детально обсуждать, с вас бюджет буду обязательно спрашивать», — пообещал врио губернатора.

Не первый год МГУ ищет подрядчика строительства студгородка на въезде в Зеленоградск.