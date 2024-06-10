Талибы посетили форум «Формируя будущее» в Казани

Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин ранее сообщил РИА Новости, что и.о. министра высшего образования Афганистана Нида Мохаммад Надим и и.о. министра просвещения страны Хабибулла Хакани примут участие в форуме образования в Казани.