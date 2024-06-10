Талибы посетили форум «Формируя будущее» в Казани

КАЗАНЬ, 10 июн — РИА Новости. На международный форум «Формируя будущее», проходящий в Казани, приехали талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), передает корреспондент РИА Новости.
Делегации показали анатомический стол «Пирогов». Разработка помогает школьникам освоить анатомию. По словам представителя разработчика, около 200−300 подобных столов уже находятся в учебных заведениях РФ.
Форум «Формируя будущее» проходит
Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин ранее сообщил РИА Новости, что и.о. министра высшего образования Афганистана Нида Мохаммад Надим и и.о. министра просвещения страны Хабибулла Хакани примут участие в форуме образования в Казани.