Лукашенко: нужно стремиться к «заветному миллиарду» с Воронежской областью

«Время движется стремительно. Кажется, не так давно мы с Вами встречались, а прошло уже два года».
По его словам, тогда в Минске наметили ряд важных направлений для сотрудничества, договорились активнее взаимодействовать в промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере.
Лукашенко отметил, что во многом благодаря усилиям губернатора Воронежская область вошла в число важнейших партнеров республики.
«В 2023 году товарооборот превысил полмиллиарда долларов. Хорошая цифра, но к заветному миллиарду нужно стремиться».
Говоря о необходимости развивать кооперационные связи, Лукашенко подчеркнул, что и в этом году между Беларусью и Воронежской областью сохраняется неплохая динамика.
«Ваш регион вышел на 13-е место в России по объемам экспорта из нашей страны», — уточнил он.
Ключевые направления сотрудничества
Лукашенко назвал ряд ключевых направлений, в которых уже идет успешное взаимодействие.
По его словам, сфера строительства традиционно лидирует в торговых отношениях.
«Общая стоимость реализуемых в рамках сотрудничества проектов за последние три года возросла в 10 раз. В денежном выражении это 8,4 млрд российских рублей», — сообщил белорусский лидер.
Среди совместных проектов есть и промышленное строительство, в частности, производство по утилизации шин.
Лукашенко также высказал уверенность в том, что реконструкция белорусскими строителями главной спортивной арены Воронежа (Центрального стадиона профсоюзов) обеспечит его вхождение в категорию лучших в России.
Также Беларусь предлагает расширить торговлю широким спектром промышленной продукции и дополнить кооперационными проектами.
«Вы хорошо знакомы с производимой в Беларуси техникой. Почти вся линейка в большей или меньшей степени используется в Воронежской области».
По его словам, белорусский флагман МАЗ на постоянной основе принимает участие в конкурсах на закупку автобусной техники, а МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор» — в конкурсах на поставку сельскохозяйственной, дорожной и лесозаготовительной техники.
«Но сегодня растущий спрос на технику в России требует предварительной работы между производителями и потребителями. Мы делаем ставку на качественное и своевременное сервисное сопровождение, обучение персонала, поставки запасных частей и расходных материалов», — отметил Лукашенко.
Среди приоритетных направлений, по которым Беларусь и Воронежская область должны развивать взаимовыгодное сотрудничество, президент назвал сельское хозяйство и продовольствие, коммунальное хозяйство.
Лукашенко подчеркнул, что тем закрытых нет, Беларусь готова к переговорам и договоренностям, и настало время более тесного сотрудничества.
«Наконец-то благодаря обстоятельствам мы поняли, кто есть кто, кто настоящие друзья, а кто просто приклеивались к России и к нашему сотрудничеству», — подытожил белорусский лидер.