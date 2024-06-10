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Сергей Лавров начал «марафон двусторонних встреч» на СМИД БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал «марафон двусторонних встреч» в рамках стартовавшего сегодня в Нижнем Новгороде совещания глав внешнеполитических ведомств (СМИД) стран БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

Первым собеседником Лаврова «на полях» совещания стал глава МИД Китая Ван И. В ходе переговоров двух высокопоставленных дипломатов было отмечено, что круг единомышленников Москвы и Пекина в мире неуклонно растет.

«На нас лежит особая ответственность уделить внимание внешнеполитической координации, прежде всего в ООН и ее СБ, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних форматах. Наши линии с китайскими друзьями все более позитивно воспринимаются странами мирового большинства, круг наших единомышленников неуклонно растет, круг желающих сотрудничать и с БРИКС, и с ШОС увеличивается», — сказал глава российской дипломатии.

Со своей стороны, глава МИД КНР Ван И отметил, что «Россия как председательствующая страна сделала огромную работу для начала сотрудничества после расширения БРИКС».

Также в понедельник утром Лавров провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, сообщается в Telegram-канале МИД России.

10—11 июня столица российского Поволжья станет центром мировых геополитических дискуссий, а нынешний СМИД — первый после произошедшего 1 января 2024 года расширения ведущего многополярного объединения мира до десяти стран. К нынешнему совещанию глав МИД «кирпичей» (дословный перевод аббревиатуры БРИКС с английского языка — прим. «РГ») в этот раз также присоединились министры иностранных дел из многих разделяющих идеи многополярности государств — от Турции до Кубы и Таиланда.

О том, что Лавров проведет на полях СМИД БРИКС «марафон двусторонних встреч» ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

БРИКС