Сергей Лавров начал «марафон двусторонних встреч» на СМИД БРИКС

Первым собеседником Лаврова «на полях» совещания стал глава МИД Китая Ван И. В ходе переговоров двух высокопоставленных дипломатов было отмечено, что круг единомышленников Москвы и Пекина в мире неуклонно растет.
«На нас лежит особая ответственность уделить внимание внешнеполитической координации, прежде всего в ООН и ее СБ, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних форматах. Наши линии с китайскими друзьями все более позитивно воспринимаются странами мирового большинства, круг наших единомышленников неуклонно растет, круг желающих сотрудничать и с БРИКС, и с ШОС увеличивается», — сказал глава российской дипломатии.
Со своей стороны, глава МИД КНР Ван И отметил, что «Россия как председательствующая страна сделала огромную работу для начала сотрудничества после расширения БРИКС».
Также в понедельник утром Лавров провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, сообщается в Telegram-канале МИД России.
О том, что Лавров проведет на полях СМИД БРИКС «марафон двусторонних встреч» ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.