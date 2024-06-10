Сергей Лавров начал «марафон двусторонних встреч» на СМИД БРИКС

10—11 июня столица российского Поволжья станет центром мировых геополитических дискуссий, а нынешний СМИД — первый после произошедшего 1 января 2024 года расширения ведущего многополярного объединения мира до десяти стран. К нынешнему совещанию глав МИД «кирпичей» (дословный перевод аббревиатуры БРИКС с английского языка — прим. «РГ») в этот раз также присоединились министры иностранных дел из многих разделяющих идеи многополярности государств — от Турции до Кубы и Таиланда.