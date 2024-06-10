Делегация Королевства Таиланд прибыла в Нижний Новгород

Делегация Королевства Таиланд прибыла в аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде. Ее возглавил Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг.
Министр прибыл для участия в заседании Министров иностранных дел стран БРИКС.
Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде в рамках председательства России в БРИКС запланирован ряд мероприятий. Первым событием стал международный форум, посвященный вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание комплексному развитию сотрудничества с другими странами.
В июне в Нижнем Новгороде состоится заседание министров иностранных дел и министров окружающей среды стран БРИКС.