Сергей Лавров открыл встречу глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

— Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать в одном из старейших городов России — Нижнем Новгороде, история которого насчитывает больше 800 лет. Сегодняшняя встреча, безусловно, оставит особый след не только в летописи ведущих международных событий города, но в летописи самого БРИКС, поскольку впервые совещание глав внешнеполитических ведомств проходит в новом расширенном составе. Расширение БРИКС наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка происходят становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств Глобального Юга и Востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе равенства государств и цивилизационного многообразия.