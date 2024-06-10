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Сергей Лавров открыл встречу глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовала встреча глав МИД стран БРИКС. Первым с приветственным словом к коллегам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Свое обращение он начал с минуты молчания с память о президенте Ирана, погибшем в недавней авиакатастрофе. А затем министр напомнил об историческом значении начавшейся встречи.

— Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать в одном из старейших городов России — Нижнем Новгороде, история которого насчитывает больше 800 лет. Сегодняшняя встреча, безусловно, оставит особый след не только в летописи ведущих международных событий города, но в летописи самого БРИКС, поскольку впервые совещание глав внешнеполитических ведомств проходит в новом расширенном составе. Расширение БРИКС наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка происходят становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств Глобального Юга и Востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе равенства государств и цивилизационного многообразия.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде проходит встреча министров иностранных дел стран БРИКС. В столицу Приволжья съехались руководители дипломатических ведомств более чем из 20 стран, среди них и министр иностранных дел России. Еще накануне в городе встретили делегации из КНР, Венесуэлы и Эфиопии. Сегодня к ним добавились делегации из Кубы, Бахрейна и Венесуэлы. По старинной русской традиции дорогих гостей встречали в аэропорту с огромным караваем, угощая хлебом-солью.

— Это особое событие, которое подчеркивает нашу роль в развитии международных отношений, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Мы гордимся тем, что регион стал площадкой для такого масштабного мероприятия. Нижегородская область готова принимать важнейших гостей со всего мира.

БРИКС
Лавров Сергей