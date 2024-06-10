МИД пригрозил Макрону обвинениями в преступлениях Киева

7 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон своим заявлением о подготовке украинских военных демонстрирует полную поддержку киевского режима и объявляет о готовности Франции к прямому участию в военных действиях, напоминают «Ведомости». За день до этого президент Франции заявил о намерении Парижа обучить 4500 украинских военных и предоставить им вооружение и боеприпасы. Макрон подчеркнул, что в настоящий момент не идет речь о направлении французских солдат на Украину.