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МИД пригрозил Макрону обвинениями в преступлениях Киева

МИД РФ располагает доказательствами соучастия президента Франции в преступлениях Киева и допускает возможность предъявления обвинений французскому президенту.

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Источник: Reuters

Россия располагает данными о вовлеченности Эммануэля Макрона в преступления киевского режима и готова их обнародовать. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает «РИА Новости».

Предъявление обвинений и демонстрация соучастия таких политических деятелей вполне допустима, потому что на уровне заявлений Макрона в стремлении демонстрировать свои наполеоновские подходы он делает серьезнейшие заступы, пытаясь спровоцировать эскалацию на территории России и в отношении России.

Родион Мирошник
посол по особым поручениям МИД РФ

7 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон своим заявлением о подготовке украинских военных демонстрирует полную поддержку киевского режима и объявляет о готовности Франции к прямому участию в военных действиях, напоминают «Ведомости». За день до этого президент Франции заявил о намерении Парижа обучить 4500 украинских военных и предоставить им вооружение и боеприпасы. Макрон подчеркнул, что в настоящий момент не идет речь о направлении французских солдат на Украину.

Диана Тачаева

Макрон Эмманюэль