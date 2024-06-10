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В Севастополе проходят тренировки флота со стрельбой

Развожаев: в Севастополе флот проводит тренировку со стрельбой 10 июня.

В Севастополе 10 июня флот проводит противодиверсионные тренировки со стрельбой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— Флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что тренировки проходят в районе Стрелецкой и Камышовой бухт. Они продлятся ориентировочно до 13:00.

Он подчеркнул, что в городе все спокойно.

Напомним, в ночь на 8 июня киевский режим вновь пытался атаковать Крым дронами. Российские военные уничтожили пять вражеских БПЛА, еще четыре беспилотника были перехвачены.