В Севастополе проходят тренировки флота со стрельбой

В Севастополе 10 июня флот проводит противодиверсионные тренировки со стрельбой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
— Флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, — написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что тренировки проходят в районе Стрелецкой и Камышовой бухт. Они продлятся ориентировочно до 13:00.
Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
Напомним, в ночь на 8 июня киевский режим вновь пытался атаковать Крым дронами. Российские военные уничтожили пять вражеских БПЛА, еще четыре беспилотника были перехвачены.