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Президент Республики Конго посетит Казахстан

Глава государства принял личного представителя Президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, передает DKNews.kz.

Источник: Аkorda

Приветствуя Франсуазу Жоли, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.

Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго.

В свою очередь Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от Президента Дени Сассу-Нгессо.

На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита Президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.