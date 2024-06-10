Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе

«Пока проевропейские сохраняют ведущие позиции, со временем, вероятно, правым партии будут наступать на пятки», — сказал Песков.
Комментируя успех крупнейшей ультраправой партии во Франции «Национальное объединение», которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла, Песков назвал происходящее внутренним делом республики:
«Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — подчеркнул он.
Партия «Национальное объединение» получила 31,50%, коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набирает в два раза меньше голосов — 15,20%.
«Это нехороший результат для партий, защищающих Европу», — признал Макрон и поручил распустить парламент — Национальное собрание. Досрочные выборы пройдут 30 июня и 7 июля. В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал Жак Ширак.
В Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6%. Это стало лучшим результатом партии за всю историю ее существования. АдГ заняла второе место, первое — Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 30,3% голосов. Партия немецкого канлцера Олафа Шольца, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заняла лишь третье место, набрав 14,1%.
В то же время правящая правоконсервативная партия Венгрии, ФИДЕС премьера Виктора Орбана, показала худшие результаты за все время участия на выборах в Европарламенте, хотя и осталась лидером. Оппозиция объявила результаты «концом эпохи», но сам Орбан пообещал побеждать оппозицию и дальше.
«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <…> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — пообещала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.