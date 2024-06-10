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Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе

Российские власти наблюдают динамику на повышение популярности правых партий в Европе по результатам выборов в Европарламент, однако большинство будет все еще проукраинским и проевропейским, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: AFP 2023

«Пока проевропейские сохраняют ведущие позиции, со временем, вероятно, правым партии будут наступать на пятки», — сказал Песков.

Комментируя успех крупнейшей ультраправой партии во Франции «Национальное объединение», которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла, Песков назвал происходящее внутренним делом республики:

«Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — подчеркнул он.

Роспуск парламента во Франции — явление не новое, напомнил Песков: «До [французского президента Эмманюэля] Макрона это неоднократно делали его предшественники. Так же будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание, пока что чрезвычайно не дружественные, а враждебный настрой по отношению к нашей стране».

Партия «Национальное объединение» получила 31,50%, коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набирает в два раза меньше голосов — 15,20%.

«Это нехороший результат для партий, защищающих Европу», — признал Макрон и поручил распустить парламент — Национальное собрание. Досрочные выборы пройдут 30 июня и 7 июля. В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал Жак Ширак.

В Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6%. Это стало лучшим результатом партии за всю историю ее существования. АдГ заняла второе место, первое — Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 30,3% голосов. Партия немецкого канлцера Олафа Шольца, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заняла лишь третье место, набрав 14,1%.

В то же время правящая правоконсервативная партия Венгрии, ФИДЕС премьера Виктора Орбана, показала худшие результаты за все время участия на выборах в Европарламенте, хотя и осталась лидером. Оппозиция объявила результаты «концом эпохи», но сам Орбан пообещал побеждать оппозицию и дальше.

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <…> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — пообещала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

ЕС
Песков Дмитрий