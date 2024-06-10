Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе

«Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — подчеркнул он.

Роспуск парламента во Франции — явление не новое, напомнил Песков: «До [французского президента Эмманюэля] Макрона это неоднократно делали его предшественники. Так же будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание, пока что чрезвычайно не дружественные, а враждебный настрой по отношению к нашей стране».