КС Молдавии разрешил снимать с выборов подозреваемых в коррупции кандидатов

Парламентарии от оппозиции в начале июня запросили инстанцию проверить законность соответствующих поправок в Кодексе о выборах. Поводом для обращения выступил тот факт, что на прошедших в мае выборах кандидат от оппозиционной партии «Шанс» Руслан Филипаш был снят с выборов главы администрации села Тырнова в последний момент на основании «доноса». Депутаты от блока «Победа» считают, что положения избирательного кодекса нарушают презумпцию невиновности и лишают граждан права быть избранными.
«Запрос депутатов группы “Победа” отклонен. Доводы авторов не доказывают неминуемого и непоправимого характера предполагаемых негативных последствий соответствующей нормы», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте конституционного суда.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.