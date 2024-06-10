Губернатор поставил дополнительные задачи в связи с жарой в Волгограде

«В этой связи соблюдение правил разведения огня и нахождения людей в лесах, обеспечение безопасности пребывания на природе, в том числе возле водных объектов, становятся как никогда актуальными, — напомнил на совещании Андрей Бочаров. — Для избежания тепловых ударов обращаю внимание на необходимость контроля за пребыванием детей на открытом воздухе. Жители старшего возраста, люди с хроническими, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями должны знать, что длительное нахождение на улице в жаркое время и несоблюдение питьевого режима может привести к тяжелым для здоровья последствиям».