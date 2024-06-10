Губернатор поставил дополнительные задачи в связи с жарой в Волгограде

Эти и другие задачи поставил в связи с установившейся жарой губернатор Андрей Бочаров сегодня на оперативном совещании.
Волгоградское лето уже с первых дней июня заявило о себе стабильно высокой температурой: днем ртутный столбик термометров превышает отметку в 35 градусов Цельсия, и синоптики не прогнозируют похолодания. С 6 июня на территории региона объявлен особый противопожарный режим и начал действовать целый ряд ограничений.
«В этой связи соблюдение правил разведения огня и нахождения людей в лесах, обеспечение безопасности пребывания на природе, в том числе возле водных объектов, становятся как никогда актуальными, — напомнил на совещании Андрей Бочаров. — Для избежания тепловых ударов обращаю внимание на необходимость контроля за пребыванием детей на открытом воздухе. Жители старшего возраста, люди с хроническими, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями должны знать, что длительное нахождение на улице в жаркое время и несоблюдение питьевого режима может привести к тяжелым для здоровья последствиям».
Глава региона поручил руководителям профильных блоков и главам муниципалитетов принять все меры и усилить контроль за безусловным исполнением требований особого противопожарного режима на территории Волгоградской области, а также усилить межведомственный контроль за деятельностью детских летних оздоровительных учреждений, в том числе за безопасностью нахождения детей на солнце и на воде. Андрей Бочаров поставил задачу организовать на предприятиях торговли и в аптеках так называемые пункты здоровья для людей старшего возраста, где они могли бы отдохнуть от жары и измерить артериальное давление.
Главам муниципалитетов поручено в период высоких температур воздуха обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков, а в дневное время — пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку.
Кроме того, по заданию губернатора акватории в местах пляжного отдыха и объекты отдыха и оздоровления детей будут патрулировать специалисты МЧС.