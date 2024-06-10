Выборы в Европарламент и встреча Путина с мировыми СМИ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин заслушает доклад уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой: «Очень важный институт, и очень важные функции и задачи».
Вечером российский лидер проведет международный телефонный разговор.
Кремль своевременно сообщит, когда глава государства соберется с визитом во Вьетнам или КНДР: «Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает».
О встрече Путина с мировыми СМИ
Кремль не сожалеет о приглашении представителей СМИ из недружественных стран в Санкт-Петербург на встречу с Путиным в дни Петербургского международного экономического форума: «В Кремле нет ни сожалений, ни разочарований».
Результат французских правых и крайне правых партий на выборах в Европарламент и последовавший за ним роспуск Национального собрания — внутреннее дело Франции: «Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран».
Россия внимательно наблюдает за расстановкой сил и видит динамику к повышению популярности правых партий, которые «наступают на пятки» проевропейским силам: «Это видно невооруженным взглядом».
Итоги выборов в ЕП показывают, что большинство «будет проевропейским и проукраинским».