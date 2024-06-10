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Выборы в Европарламент и встреча Путина с мировыми СМИ. Темы брифинга Пескова

Итоги выборов в Европарламент (ЕП), приглашение СМИ из недружественных стран на встречу с президентом России Владимиром Путиным и график российского лидера стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин заслушает доклад уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой: «Очень важный институт, и очень важные функции и задачи».

Вечером российский лидер проведет международный телефонный разговор.

Кремль своевременно сообщит, когда глава государства соберется с визитом во Вьетнам или КНДР: «Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает».

О встрече Путина с мировыми СМИ

Кремль не сожалеет о приглашении представителей СМИ из недружественных стран в Санкт-Петербург на встречу с Путиным в дни Петербургского международного экономического форума: «В Кремле нет ни сожалений, ни разочарований».

Результат французских правых и крайне правых партий на выборах в Европарламент и последовавший за ним роспуск Национального собрания — внутреннее дело Франции: «Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран».

Россия внимательно наблюдает за расстановкой сил и видит динамику к повышению популярности правых партий, которые «наступают на пятки» проевропейским силам: «Это видно невооруженным взглядом».

Итоги выборов в ЕП показывают, что большинство «будет проевропейским и проукраинским».

Песков Дмитрий
ЕС