Выборы в Европарламент и встреча Путина с мировыми СМИ. Темы брифинга Пескова

Результат французских правых и крайне правых партий на выборах в Европарламент и последовавший за ним роспуск Национального собрания — внутреннее дело Франции: «Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран».