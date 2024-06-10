Лавров заявил, что переход к новому мироустройству будет тернистым

В августе 2023 года БРИКС пригласила ОАЭ, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, Аргентину и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Новый аргентинский президент Хавьер Милей в конце 2023 года заявил об отказе от участия страны в организации. В январе министр торговли Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль-Касаби отмечал, что официально страна пока не присоединилась к БРИКС, однако в феврале замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Эр-Рияд вошел в объединение с 1 января. Все остальные государства, которые получили приглашения, присоединились к БРИКС, название организации при этом не поменялось.