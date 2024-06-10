Все флаги в гости. О чем говорят главы МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

«Россия, как и страны мирового большинства, выступает за более справедливое мироустройство, основанное на суверенном равенстве государств и учитывающее баланс и баланс интересов, — добавил Сергей Лавров. — Важной задачей становится укрепление роли межгосударственных форматов, которые отстаивают коллективные подходы к международному развитию. БРИКС является одним из таких объединений, где на деле реализованы принципы равноправного сотрудничества. Его роль в решение глобальных проблем будет только возрастать. На повестке будут стоять вопросы, которые напрямую будут влиять на будущее мироустройство, на формирование его справедливых основ».