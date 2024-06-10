Все флаги в гости. О чем говорят главы МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

В совещании участвуют страны «десятки» БРИКС, а также представители государств-единомышленников. В ближайшие два дня политики будут обсуждать вопросы мирового порядка, экономики и сотрудничества. С подробностями — nn.aif.ru.
О задачах БРИКС.
Совещание проходит в рамках председательства России в объединении БРИКС. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в 2023 году.
В объединение теперь входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Иран и Эфиопия. Сотрудничать с БРИКС готовы ещё около 30 стран. Так, глава МИД Турции Хакан Фидан планирует обсудить в Нижнем Новгороде присоединение страны к БРИКС. В Нижний прибыли делегации Республики Беларусь, КНР, Боливарианской Республики Венесуэла, Королевства Таиланд, Республики Куба, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Королевства Бахрейн…
Сергей Лавров прилетел накануне вечером и успел прогуляться по Нижегородскому кремлю и даже поднялся на колокольню Спасо-Преображенского собора, чтобы увидеть знаменитый закат над Волгой.
«Рады вас приветствовать в одном из старейших городов России — Нижнем Новгороде, — открыл совещание министров иностранных дел (СМИД) Сергей Лавров. — Сегодняшняя встреча, безусловно, оставит особый след не только в летописи ведущих международных событий города, но и в летописи самого БРИКС, поскольку впервые в совещании глав внешнеполитических ведомств проходит в новом расширенном составе. Расширение БРИКС — наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государства Юга и Востока, из государств мирового большинства».
По словам главы российского МИД, переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, так как США и их союзники пытаются удержать доминирование и замедлить процессы формирования многополярности, в том числе с помощью экономических инструментов — санкционного давления и финансового шантажа.
«Россия, как и страны мирового большинства, выступает за более справедливое мироустройство, основанное на суверенном равенстве государств и учитывающее баланс и баланс интересов, — добавил Сергей Лавров. — Важной задачей становится укрепление роли межгосударственных форматов, которые отстаивают коллективные подходы к международному развитию. БРИКС является одним из таких объединений, где на деле реализованы принципы равноправного сотрудничества. Его роль в решение глобальных проблем будет только возрастать. На повестке будут стоять вопросы, которые напрямую будут влиять на будущее мироустройство, на формирование его справедливых основ».
В рамках председательства России в БРИКС уже начата работа над ключевыми российскими инициативами: в транспортной сфере, создании контактной группы по климату и устойчивому развитию, рабочей группы по ядерной медицине.
Также ведется работа по выполнению решений Йоханнесбургского саммита БРИКС, который прошел в августе 2023 года, в том числе в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, создании платформы для расчета национальными валютами при взаимной торговле.
Воздушные шары, футбол и уличные танцы.
Совещание министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде будет идти два дня. К этому событию приурочена и интересная событийная программа.
9 июня, накануне совещания, в Нижнем провели финал международного турнира по скейтбордингу BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour. Шесть сборных стран БРИКС, сформированных из иностранных студентов местных вузов, поборолись за Кубок дружбы народов стран БРИКС по футболу (победила дружба!).
Горожане и гости зажигали на уличных мастер-классах от бразильских танцоров, с набережных и откосов полюбовались фестивалем воздухоплавания. В нём участвуют команды профессиональных пилотов из нескольких регионов. Если позволит погода, воздушные полеты пройдут и
Тем же вечером иностранные артисты с программой Music for friends выйдут на сцену «Ракушка» в Александровском саду и на набережную Федоровского. А на стенах Нижегородского кремля и здания академии «Маяк» с 21 часа до 2 часов ночи два дня будет идти грандиозное аудиовизуальное шоу.
Город, где, к слову, не перекрыта ни одна дорога, искренне рад гостям.