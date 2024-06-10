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В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы, сообщает швейцарское правительство.

Источник: Reuters

«Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции», — говорится в заявлении на сайте кабмина. Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут в Швейцарию из других европейских государств.

По информации правительства Швейцарии, рабочие группы в ходе конференции обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. «К завершению конференции также будет подготовлено заключительное заявление», — указано в релизе.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин или президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.