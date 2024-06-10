В швейцарской конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций

«Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции», — говорится в заявлении на сайте кабмина. Отмечается, что примерно половина делегаций прибудут в Швейцарию из других европейских государств.
По информации правительства Швейцарии, рабочие группы в ходе конференции обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. «К завершению конференции также будет подготовлено заключительное заявление», — указано в релизе.
Швейцария проведет