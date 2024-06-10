На конференцию по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 стран

В январе 2024 года Швейцария согласилась провести саммит по Украине, Россию на него не пригласили. Как пояснили власти Швейцарии, «на этом этапе» участие Москвы не нужно. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что нужно подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира».