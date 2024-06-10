Хренин заявил об отсутствии угрозы из-за участия Беларуси в ядерных учениях

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что участие Беларуси в ядерных учениях не несет угрозы для других государств, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Так, подразделения Вооруженных Сил Беларуси соответственно достигнутым договоренностям принимают участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами Вооруженных Сил России.
И глава Минобороны Хренин, комментируя ход учений, указал на то, что руководство стран Запада ведет бескомпромиссную агрессивную политику в области военной деятельности, демонстрируя отсутствие готовности к конструктивному диалогу. Он добавил, что это лишь усиливает градус напряженности в регионе. И заявил, что на Западе хотят применить военную силу против Беларуси.
— После неудачных попыток втянуть нас в эпидемию цветных революций, задавить экономическими санкциями, некоторые особо горячие головы на Западе вынашивают планы применения военной силы против нашего государства, — сказал министр обороны.
Также Хренин напомнил о заявлениях представителей некоторых стран о разрешении нанесения ударов европейским оружием, переданным Украине по территории России. И сказал о заявлении главы МИД Литвы «в милитаристском угаре», который фактически призвал к нанесению ударов по российским военным объектам на территории Беларуси.
Однако глава Минобороны предупредил, что в Минск отслеживает и анализирует все агрессивные выпады, последовательно укрепляя свой оборонительный потенциал.
— И наше участие во втором этапе учения Вооруженных Сил Российской Федерации по применению нестратегического ядерного оружия — тому подтверждение, — прокомментировал Хренин.
Отдельно глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что в Беларуси действуют на упреждение, повышая в плановом порядке готовность к применению «так называемого оружия возмездия». И предупредил, что белорусские власти полны решимости к реагированию на любые угрозы, которые создаются как для республики, так и Союзного государства.
Но еще проведение подобных учений Хренин назвал отличной возможностью для оценки уровня подготовки Вооруженных сил к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите страны на деле. И повторил, что все мероприятия, которые связаны с участием белорусских сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения безопасности страны и являются плановыми.
Также Минск не преследует цель создать какую-либо напряженность в вопросах обеспечения региональной безопасности, и не проецирует соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо.
— Мы мирное государство, никому не угрожаем и не стремимся к конфронтации ни с кем. Но порох будем держать сухим, — заключил министр обороны.