Хренин заявил об отсутствии угрозы из-за участия Беларуси в ядерных учениях

Но еще проведение подобных учений Хренин назвал отличной возможностью для оценки уровня подготовки Вооруженных сил к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите страны на деле. И повторил, что все мероприятия, которые связаны с участием белорусских сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения безопасности страны и являются плановыми.