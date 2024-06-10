Эксперт: Путин озвучил «последние китайские» сигналы Западу на ПМЭФ

На питерском форуме прозвучали «последние китайские» (сигналы — прим.ред.). ПМЭФ часто использовался как площадка для отправки публичных сигналов Западу.
По мнению политолога, в этом году, учитывая дефицит дипломатических контактов с западными странами, значение ПМЭФ как площадки для передачи сигналов только возросло. Неудивительно, что в своем выступлении на форуме Путин направил целый ряд важных сообщений в адрес руководства США и европейских стран, отмечает эксперт. Также аналитик указал, что президент предложил формат «обмена мнениями» на встрече с главредами международных СМИ.
Примечательно, что в качестве формата был выбран именно «обмен мнений» с ведущими информационными агентствами, и на этом организаторами был сделан явный акцент — и это тоже тонкий сигнал, в первую очередь, о готовности Кремля вести открытый диалог.
По словам Пермякова, таким образом глава государства обращался не только к ангажированному политическому истеблишменту, но и напрямую к гражданам стран Запада. Политический консультант заявил, что Путин «миролюбивым тоном отправил жесткое послание», когда впервые озвучил возможность размещения российского оружия, которое будет угрожать странам НАТО, как ответ на действия альянса. Президент заявил, что ответ на удары ВСУ по российской территории, совершенные при поддержке и с помощью НАТО, может быть асимметричным. Россия «подумает» над ударами по «чувствительным объектам» западных странах.
Эксперт также подчеркнул, что форум в этом году побил рекорды по страновому представительству, что разбивает миф о международной изоляции России вдребезги. По данным «Ведомостей» в 2024 году в мероприятии приняли участие более 21 300 участников и представителей прессы из 139 стран и территорий, включая Россию. На форум прибыли делегации из 95 различных государств, среди которых были 63 главы дипломатических миссий и 48 министров иностранных дел.
Роман Пермяков резюмирует, что Россия проявляет себя как самостоятельный и независимый центр силы, страна-цивилизация, готовая к установлению отношений со всеми странами мира — с Азией, Глобальным Югом и Западом — на основе взаимного уважения интересов и традиций. Для Запада это пока остаётся сигналами, тогда как Азия и Глобальный Юг рассматривают это как стратегическое взаимовыгодное партнёрство.
Диана Тачаева