Эксперт: Путин озвучил «последние китайские» сигналы Западу на ПМЭФ

По словам Пермякова, таким образом глава государства обращался не только к ангажированному политическому истеблишменту, но и напрямую к гражданам стран Запада. Политический консультант заявил, что Путин «миролюбивым тоном отправил жесткое послание», когда впервые озвучил возможность размещения российского оружия, которое будет угрожать странам НАТО, как ответ на действия альянса. Президент заявил, что ответ на удары ВСУ по российской территории, совершенные при поддержке и с помощью НАТО, может быть асимметричным. Россия «подумает» над ударами по «чувствительным объектам» западных странах.