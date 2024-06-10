Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию

«Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — говорится в заявлении.
Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.
После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на обладание секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.