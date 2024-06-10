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Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию

ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, выехавшего в Белоруссию, сообщила Национальная прокуратура Польши.

Источник: БЕЛТА

«Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа», — говорится в заявлении.

Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.

После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на обладание секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.

Кроме того, Варшава обратилась за помощью в Интерпол, который, в свою очередь, отказался разыскивать судью. Там пояснили, что организация не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности какой-либо страны, которые относятся к политическим преступлениям.

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