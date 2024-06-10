В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили-помехи

«Данный вопрос уже рассматривался в Государственной Думе РФ, однако мер законодательного реагирования принято не было. Кроме того, отдельного внимания заслуживает статья 6.36 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. В частности, данная статья предусматривает ответственность лишь в виде наложения административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей», — отметил сенатор.