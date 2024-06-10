В Ленобласти появился новый город

«Новоиспеченный город во Всеволожском районе — одна из главных точек жилищного и инфраструктурного строительства на карте Ленинградской области. К 2027 году здесь будет проживать более 40 тысяч человек», — отмечают в администрации Ленобласти. Отмечалось, что именно рост жилищного строительства в Буграх поспособствовал решению сделать его городом.