Багдат Мусин возглавил Казахтелеком

Окончил в 2004 году Университет имени С. Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники» (Высшее GPA 3,3 из 4), в 2006 году — Казахский институт правоведения и международных отношений (2004−2006), специализация «Правовед».