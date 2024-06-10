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Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС

МИД Бразилии подтвердил участие президента Лулы в саммите БРИКС в Казани.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Президент Бразилии Лула Инасио да Силва планирует приехать в Казань в октябре на саммит стран БРИКС, заявил глава МИД Бразили Мауру Вьейра.

«Мы надеемся, что президент Бразилии сможет приехать на саммит», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу со своим бразильским коллегой, которая проходит «на полях» заседания совета министров иностранных дел БРИКС. «Да, он приедет», — подтвердил глава МИД Бразилии.

«Мы также надеемся на встречу с президентом Путиным. Это одна из стадий подготовки саммита», — продолжил Лавров.

Глава МИД Бразилии согласился с таким предложением и также отметил, что первый раз посещает Нижний Новгород и восхищен красотой этого города.

БРИКС