Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС

«Мы надеемся, что президент Бразилии сможет приехать на саммит», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу со своим бразильским коллегой, которая проходит «на полях» заседания совета министров иностранных дел БРИКС. «Да, он приедет», — подтвердил глава МИД Бразилии.
«Мы также надеемся на встречу с президентом Путиным. Это одна из стадий подготовки саммита», — продолжил Лавров.
Глава МИД Бразилии согласился с таким предложением и также отметил, что первый раз посещает Нижний Новгород и восхищен красотой этого города.