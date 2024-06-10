За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО

Старшему сыну Юлии недавно исполнилось 23 года. Он был мобилизован в сентябре 2022-го.
«Уже через неделю, как ушел из дома, оказался “за ленточкой”. Побывал и в Крынках, и Работино, в самом пекле. Мне за него очень страшно, молюсь за него. Но испытываю гордость за сына», — говорит она, едва сдерживая слезы.
Наградили за мужество и доблесть
Только что ее сын — морпех, водитель БТРа с позывным «Псих», в числе других таких же участников СВО и членов их семей, в торжественной обстановке получил государственную награду Республики Крым — медаль «За мужество и доблесть».
Награды вручают руководитель крымского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб и руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Татьяна Галактионова.
Бойцы по очереди выходят из зала для награждения. Присутствующие приветствуют их аплодисментами. Организаторы, пожимая героям руки, говорят: «Поздравляем, спасибо за службу!».
«Служу России!» — чеканят ребята. А те, кто из ЧВК «Редут», добавляют: «И вере православной».
— За что наградили? — спрашиваю сына Юлии.
— Подбили нас. При выполнении боевой задачи. Потихонечку оттуда выбирались, под обстрелом, под огнем. Спас наводчика. К сожалению, не все выжили, пехота сверху сидела… Но большая часть осталась в живых.
В том бою «Псих» тоже был ранен. Сейчас восстанавливается.
Уже оправился после ранения и вернулся в строй боец с позывным «Саныч». Он тоже мобилизованный, гранатометчик.
— Первый заход у нас был в 2022 году, в районе Николаева. Не, не страшно было, потому что еще не знаешь, что и как. Это как первый прыжок с парашютом (улыбается). А сейчас понимаешь: надо ценить каждый прожитый день.
— Чем отличились в боях?
— Под Работино как-то остановил наступление на участке ответственности, отразил несколько накатов. На нас пошла живая сила и бронетехника противника.
«Саныч» был ранен — осколком зацепило позвоночник. У него отнялись обе ноги. Была угроза инвалидности. Но медики его «нормально вытащили». Продолжает служить. Это его вторая награда. Чуть раньше ему вручили медаль «За храбрость».
Все участники СВО — герои
«Здесь собрались ребята, которые непосредственно находились в зоне боевого соприкосновения, а не просто проездом, именно те, кто выполнял служебные боевые задачи», — говорит руководитель Комитета воинов СВО Татьяна Галактионова.
И добавляет: «Вы — наши герои! Каждый. Мы очень вами гордимся! Мы восхищаемся вашей самоотверженностью, отвагой, честью, вашими мужественными поступками в зоне СВО».
Наград должны быть удостоены все участники спецоперации, убежден заместитель руководителя фонда Защитники Отчества, в прошлом замкомандира штурмового батальона «Таврида», ветеран СВО и один из награжденных Дмитрий Воронин.
«Как участник спецоперации и ветеран боевых действий считаю, что все ребята, которые были на СВО, все — герои. Сейчас важно все систематизировать, чтобы никто не остался в стороне. Мы планомерно идем к тому, чтобы наградить всех», — сказал он в комментарии РИА Новости Крым.
По словам руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Владимира Трегуба, бойцам важно получать награды — это поднимает их боевой дух.
«Такие награды важны вдвойне. Они дают бойцам понять, что о них помнят, что мы им благодарны, — сказал Трегуб РИА Новости Крым. — Участникам спецоперации, которые выполняют свой боевой долг и благодаря которым мы здесь, в мирной жизни, можем спокойно воспитывать детей и работать, надо неустанно говорить словам благодарности».
Награды тех участников спецоперации, кто не смог присутствовать на церемонии, вручили родственникам и сослуживцам. Одному из участников мероприятия, бойцу ЧВК, также выдали удостоверение ветерана боевых действий.