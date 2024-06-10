«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция, заключительная какая-то операция, заключительное сражение», — сказал отставной полковник СБУ, указав на август и сентябрь этого года.
Стариков заявил, что подобный прогноз основан на военном анализе. Однако по его словам, такого же мнения придерживаются и политологи.
Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что безвозвратные потери украинской армии на поле боя превысили полмиллиона человек. По его словам, вскоре эти цифры достигнут миллиона, и украинцы будут не в силах «самовосстановиться», а демографическая яма в стране будет только разрастаться.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что усиление украинской мобилизации может стать фактором, который приведет к началу гражданской войны на Украине. Он указал на отсутствие успеха ВСУ в боевых действиях и огромные потери, а также о коррупции среди украинских властей.