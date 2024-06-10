Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что безвозвратные потери украинской армии на поле боя превысили полмиллиона человек. По его словам, вскоре эти цифры достигнут миллиона, и украинцы будут не в силах «самовосстановиться», а демографическая яма в стране будет только разрастаться.