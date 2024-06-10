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Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО

ГААГА, 10 июн — РИА Новости. Королевские военно-морские силы Нидерландов направляют семь кораблей для участия в крупнейших на Балтике морских учениях НАТО Baltops, сообщило минобороны страны в понедельник в соцсети Х.

Источник: РИА "Новости"

«Семь кораблей Королевского флота (Нидерландов) примут участие в крупном мероприятии НАТО — учениях Baltops — вместе с 19 партнерами по НАТО», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отмечается, цель учений — внести вклад в морскую безопасность и стабильность в регионе. Военные маневры призваны способствовать повышению боеготовности стран-членов Альянса.

По данным минобороны Нидерландов, всего страны-члены НАТО предоставили для учений порядка 9 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей.

В Литве 5 июня начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. В них принимают участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия проводятся по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.

НАТО