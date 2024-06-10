Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО

В Литве 5 июня начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. В них принимают участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия проводятся по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.