Mirror: король Британии хочет возобновить общение с внуками из-за рака

Отмечается, что король испытывает огромную печаль из-за отсутствия отношений с детьми принца Гарри, Арчи и Лилибет. Карл III, который с февраля проходит курс лечения от рака, выразил свое недовольство тем, что встречается с ними только по видеосвязи, после того как всего несколько раз встретился с пятилетним Арчи и один раз — с двухлетней Лилибет.