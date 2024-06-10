Mirror: король Британии хочет возобновить общение с внуками из-за рака

«Король намерен наладить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни, сообщают инсайдеры», — говорится в материале.
Отмечается, что король испытывает огромную печаль из-за отсутствия отношений с детьми принца Гарри, Арчи и Лилибет. Карл III, который с февраля проходит курс лечения от рака, выразил свое недовольство тем, что встречается с ними только по видеосвязи, после того как всего несколько раз встретился с пятилетним Арчи и один раз — с двухлетней Лилибет.
Его решение увеличить количество встреч с детьми прозвучало после того, как стало известно, что он отправил Лили «искренний подарок и открытку» на ее недавний день рождения, говорится в статье.
Источники, близкие к 75-летнему королю, говорят, что он стремится как никогда сосредоточиться на своей семье и обязанностях и наверстать упущенное время после того, как был вынужден сократить количество мероприятий из-за своего диагноза.