В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина

Как передает корреспондент РИА Новости, на мурале изображена олицетворяющая ДНР девушка, которая встречает Россию, а вокруг нее один из символов Донбасса — розы. Ниже находится цитата Владимира Путина — «Граница России нигде не заканчивается».
«В столице нашей республики представили очередной, можно сказать, шедевр — уличный рисунок в стиле художественной росписи, мурал “Дончанка”. Он олицетворяет Донецкую Народную Республику, которая с распростертыми объятиями идет в сторону нашей большой Родины — России», — рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Рисунок расположен на одном из зданий Донецкого национального технического университета на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. Благодаря этому его будет видно в том числе и с центральной площади города.
«Я вдохновляюсь соцреализмом и русской классической живописью. Произведение такое должно излучать энергетику очень сильную, и девушка эта, которая уверенно и смело смотрит вперед, должна передавать характер донбасского народа», — отметил художник проекта Владислав Степной в беседе с корреспондентом агентства.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.