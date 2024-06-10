Белорусский поселок построят в Воронежской области

«Мы на самом деле хотим масштабно расширить взаимодействие в строительной сфере. Уже, что называется, “притерлись” и понимаем возможности друг друга», — сказал он.
Глава Воронежской области напомнил, что недавно в регионе, в поселке Лушниковка, начали строить Белорусский квартал, было возведено 10 индивидуальных домов. Всего по плану их будет 40.
«Теперь хотим сделать следующий шаг — построить белорусский поселок. Земля у нас есть», — поделился планами губернатор, уточнив, что населенный пункт будет на 3 тысячи жителей.
Гусев отметил, что республика и регион имеют ряд завершенных строительных проектов социальной и спортивной направленности.
«Мы построили небольшой стадион… Теперь будем строить наш центральный стадион в центре города (в Воронеже — Sputnik)», — анонсировал воронежский губернатор.
Речь идет о футбольном стадионе, где свои домашние матчи проводит команда «Факел», выступающая в Российской Премьер-лиге. По итогам сезона клуб из Воронежа занял 11-е место в РПЛ.