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Белорусский поселок построят в Воронежской области

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Воронежская область намерена масштабно расширить взаимодействие с Беларусью в строительной сфере, заявил губернатор этого российского региона Александр Гусев на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Мы на самом деле хотим масштабно расширить взаимодействие в строительной сфере. Уже, что называется, “притерлись” и понимаем возможности друг друга», — сказал он.

Глава Воронежской области напомнил, что недавно в регионе, в поселке Лушниковка, начали строить Белорусский квартал, было возведено 10 индивидуальных домов. Всего по плану их будет 40.

«Теперь хотим сделать следующий шаг — построить белорусский поселок. Земля у нас есть», — поделился планами губернатор, уточнив, что населенный пункт будет на 3 тысячи жителей.

Гусев отметил, что республика и регион имеют ряд завершенных строительных проектов социальной и спортивной направленности.

«Мы построили небольшой стадион… Теперь будем строить наш центральный стадион в центре города (в Воронеже — Sputnik)», — анонсировал воронежский губернатор.

Речь идет о футбольном стадионе, где свои домашние матчи проводит команда «Факел», выступающая в Российской Премьер-лиге. По итогам сезона клуб из Воронежа занял 11-е место в РПЛ.

экономика
строительство