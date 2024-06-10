В Казани собрались министры образования из 40 стран

Перед началом форума участники побывали на образовательной выставке. Детский центр «Орленок» представил здесь «Книгу вожатых» с практическими советами. Правда, тираж пока небольшой, но зато ее можно скачать на официальном сайте организации.
Возле стенда издательства «Просвещение» красовалась огромная копия Московского Кремля, собранная из российского аналога конструктора «Лего». Российские детали можно комбинировать с западными. Особое внимание делегатов привлек интерактивный стол, по которому можно изучать анатомию человека.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов открыл форум, зачитав приветственные слова президента РФ Владимира Путина: «Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе развивая педагогические, студенческие и ученические обмены и участвуя в новых совместных проектах».
На пленарном заседании заместитель министра образования Китайской Народной Республики Чень Цзе поделился опытом в сфере дистанционного обучения.
— Я посетил очень живописные и труднодоступные места нашей страны. Одно из поселений находится на высоте 5613 метров над уровнем моря, — рассказал он. — Это регион, который раньше испытывал трудности в развитии образовательной сферы. Теперь же за счет различных онлайн-платформ можно нивелировать пробел в образовании между детьми из глубинки и центральной части страны. Мы уже поделились своими наработками с Индонезией и готовы сотрудничать и с Россией, учитывая, что у вас тоже есть множество труднодоступных уголков.
Министр просвещения отметил, что информационные технологии нужно использовать в дополнение к традиционной системе образования. Однако добавил, что те разработки, которые есть в онлайн-образовании России, заинтересовали Беларусь и страны СНГ. Он сообщил, что со стороны иностранных партнеров имеется большой интерес к российской школе подготовки специалистов в инженерных специальностях, математиков и программистов.
Также Сергей Кравцов поделился наблюдением, что делегаты, которые уже второй раз приезжают на форум, полностью изменили свое отношение к России. Они видят, что со стороны Запада идет массированная пропаганда, а на самом деле она, вне зависимости от санкций, развивается, у нее прекрасные школы и образовательная система.
— Мы страна открытая, с уважением относимся к национальным интересам любого государства. И свой опыт предлагаем, но не навязываем. Каждый берет только то, что ему действительно нужно. Поэтому мы, как мне кажется, и привлекательны для сотрудничества. По сравнению с прошлым форумом количество участников увеличилось на 15 стран. Это о многом говорит, — сказал министр.