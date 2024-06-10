В Казани собрались министры образования из 40 стран

— Я посетил очень живописные и труднодоступные места нашей страны. Одно из поселений находится на высоте 5613 метров над уровнем моря, — рассказал он. — Это регион, который раньше испытывал трудности в развитии образовательной сферы. Теперь же за счет различных онлайн-платформ можно нивелировать пробел в образовании между детьми из глубинки и центральной части страны. Мы уже поделились своими наработками с Индонезией и готовы сотрудничать и с Россией, учитывая, что у вас тоже есть множество труднодоступных уголков.