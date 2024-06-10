Вячеслав Федорищев раскритиковал работу областного минздрава

Глава региона поручил министру здравоохранения вместе с заместителями в течение недели посетить лечебные учреждения региона, пообщаться с пациентами, которые ждут или уже получили медицинскую помощь, чтобы непосредственно от людей узнать о существующих проблемах и недостатках в этой сфере. «Соберите эту информацию, обобщите ее, сформируйте предложения. Я тоже это буду делать, а потом мы сопоставим информацию, — определил план работы Вячеслав Федорищев. — А потом мы сопоставим информацию, где вы были и что увидели, и где был я. И в этом информационном контуре точно найдем ответы на важные вопросы».