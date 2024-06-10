В 2025 году МРОТ в России вырастет на 15%

Михаил Мишустин отметил, что все необходимые для этого решения депутаты Госдумы примут уже весной. Напомним, что ранее президент Владимир Путин поставил задачу поднять МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
«Со следующего года [МРОТ] будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит практически половину от такого показателя. Подчеркну, процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких‑либо дополнительных заявлений с их стороны. Необходимо также организовать разъяснительную работу по порядку расчета, чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и из чего она складывается», — сказал Мишустин.