В 2025 году МРОТ в России вырастет на 15%

«Со следующего года [МРОТ] будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит практически половину от такого показателя. Подчеркну, процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких‑либо дополнительных заявлений с их стороны. Необходимо также организовать разъяснительную работу по порядку расчета, чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и из чего она складывается», — сказал Мишустин.