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В 2025 году МРОТ в России вырастет на 15%

Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. В ходе встречи он заявил о том, что в 2025 году МРОТ вырастет на 15%. Таким образом минимальный размер оплаты труда составит 22 тысячи рублей.

Источник: Правительство РФ

Михаил Мишустин отметил, что все необходимые для этого решения депутаты Госдумы примут уже весной. Напомним, что ранее президент Владимир Путин поставил задачу поднять МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

«Со следующего года [МРОТ] будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит практически половину от такого показателя. Подчеркну, процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких‑либо дополнительных заявлений с их стороны. Необходимо также организовать разъяснительную работу по порядку расчета, чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и из чего она складывается», — сказал Мишустин.

экономика