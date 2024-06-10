Открытие форума министров образования «Формируя будущее»

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В саммите приняли 150 делигаций из 40 стран мира. На выставке также представлено более 20 стендов профориентационный проектов, курсов, центров образования, детских лагерей, изданий и образовательных учреждений.
В казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева открылся II Международного форума министров образования «Формируя будущее».
В саммите приняли 150 делигаций из 40 стран мира. На выставке также представлено более 20 стендов профориентационный проектов, курсов, центров образования, детских лагерей, изданий и образовательных учреждений.